المنفي يعزي السيسي في ضحايا تصادم قطارين بسوهاج

(أنسامد) - مارس 27 - روما - قدم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي التعازي للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والحكومة والشعب المصري في ضحايا الحادث الناتج عن تصادم قطارين بمحافظة سوهاج.



أكد المنفي في برقية التعزية التضامن مع مصر قيادة وحكومة وشعباً في هذا المصاب الجلل، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد من قضى من المواطنين برحمته وغفرانه ولأسرهم جميل الصبر والسلوان والشفاء العاجل للمصابين.



وأدى تصادم قطارين في محافظة سوهاج المصرية إلى وفاة 32 شخص وإصابة 165 شخص أمس الجمعة. (أنسامد).



