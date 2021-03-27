إيطاليا: تحويل مسار السفن السياحية الكبيرة بعيدا عن البندقية
المنفي يعزي السيسي في ضحايا تصادم قطارين بسوهاج
تونس تعلن بحث عدد من الملفات الإقليمية مع إيطاليا
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
عرض لوحة المجدلية لجنتيلسكي لاول مرة للجمهور في ميلانو
مخطوطات رفيعة لتعايش ثقافة القرون الوسطى ، وفن منمنمات عصر النهضة مع فن الجنة في القرن السابع عشر
ايطاليا:مظاهرات ضد العنف الهيكلي والاستقلال الاقتصادي أمام وزارة الاقتصاد
ايطاليا..اعادة فتح المقاهي و المطاعم و البارات
ايطاليا..كرنفالات
تاريخ روما و بومباي في معرض في الكولوسيوم