إيطاليا : إعادة فتح المدارس في المناطق الحمراء بعد عيد الفصح

(أنسامد) - مارس 26 - روما - قرر رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي وفريق عمل مكافحة فيروس كورونا اليوم / الجمعة / إعادة فتح رياض الاطفال والمدارس الابتدائية والصف الاول بالمدارس الاعدادية في المناطق التي تصنف مناطق حمراء فيما يتعلق بفيروس كورونا بعد عيد الفصح ، حسبما ذكرت مصادر وزارية الجمعة.



وأضافت المصادر أنه لن تكون هناك مناطق صفراء منخفضة إلى متوسطة المخاطر، ولكن فقط مناطق برتقالية متوسطة الخطورة ومناطق حمراء عالية الخطورة حتى 30 أبريل.



وقالت المصادر إن جميع القيود الأخرى سيتم تأكيدها أيضًا في مرسوم الحكومة القادم بشأن فيروس كورونا. (أنسامد).



