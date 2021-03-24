ماكرون: فرنسا ستعيد فتح سفارتها في طرابلس الأثنين المقبل

(أنسامد) - مارس 24 - روما - أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في نهاية لقاءه في باريس مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي أن فرنسا ستعيد فتح سفارتها في العاصمة الليبية، طرابلس، الأثنين المقبل.



وأغلقت السفارة الفرنسية مقرها في ليبيا منذ عام 2014، بينما ظل نشاطها قائما.



واستقبل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أمس الثلاثاء رئيس المجلس الليبي، محمد المنفي على رأس وفد أجرى زيارة إلى العاصمة الفرنسية بدعوة من قصر الإليزيه.



وجاء هذا اللقاء بعد أيام من منح البرلمان الثقة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، تحت قيادة عبد الحميد الدبيبية، عقب جهود تحت إشراف الأمم المتحدة، لإعادة الاستقرار والسلام على الأراضي الليبية. (أنسامد).



