فرنسا توصي بتخصيص لقاح أسترازينيكا لمن هم فوق 55 عامًا

(أنسامد) - مارس 19 - روما - أوصت السلطة الصحية العليا في فرنسا باستخدام لقاح أسترازينيكا لعلاج فيروس كورونا فقط لمن تزيد أعمارهم عن 55 عامًا. قامت الهيئة الفرنسية بتحديث توصيات اللقاح بعد تعليق لمدة ثلاثة أيام بسبب ارتباط محتمل بحالات تجلط الدم في أوروبا.



أعطت السلطة الصحية العليا الضوء الأخضر لاستئناف التطعيم بلقاح أسترازينيكا، إلا أنها أوصت بتخصيصه للأشخاص الذين يبلغون 55 عاما فما فوق.



وأوضحت أن هذا القرار جاء لأن الحالات الخطيرة والنادرة لاضطرابات التخثر التي تسببت بتعليق استخدام هذا اللقاح في عدة دول أوروبية، ظهرت فقط لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 55 عامًا. (أنسامد).



