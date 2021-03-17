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ماتاريلا:جائحة كورونا أظهرت إيطاليا متحدة وقادرة على التعافي
    (أنسامد) - مارس 17 - روما - أشاد رئيس الجمهورية الإيطالية، سيرجيو ماتاريلا بروح الوحدة التي أظهرها الشعب الإيطالي، أمام جائحة كورونا المستجد، مؤكدا على قدرة البلاد على التعافي من هذا الوباء.

    وفي بيان بمناسبة الذكرى 160 لتوحيد إيطاليا ووضع الدستور والنشيد الوطني والعلم، أوضح رئيس الجمهورية: "إيطاليا، التي تضررت بشكل طويل من الطوارئ الصحية، أثبتت روح الديمقراطية والوحدة والتماسك".

    وتابع البيان: "في ظل التباعد المفروض كإجراء لكبح جماح الوباء، كنا أكثر قربا وإدراكا بأننا ننتمي لمجتمع قادر على التعافي من الشدائد وتجديد نفسه". (أنسامد).

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