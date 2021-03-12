إيطاليا: سنفعل كل ما في وسعنا لدعم المرحلة الانتقالية بليبيا

(أنسامد) - مارس 12 - روما - قال السفير باسكوالى فيرارا، المبعوث الخاص لوزير الخارجية الايطالي لويجى دى مايو إلى ليبيا، في مقابلة مع إحدى الصحف المصرية، إن "المرحلة الانتقالية الحقيقية فى ليبيا بدأت الآن" و "سنقوم بما هو ممكن على المستوى الثنائى وفى إطار الاتحاد الأوروبى لدعم هذه العملية باحترام وصداقة والتى يمكن أن تفتح فصلًا جديدًا فى تاريخ ليبيا".



وأشار فيرارا في حوار له مع صحيفة "الشروق" إلى أن حكومة رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد دبيبة " ينبغى أن تنفذ البرنامج الذى أعلنته، وهو قيادة ليبيا إلى الانتخابات، وضمان التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار، والاستجابة لبعض الاحتياجات العاجلة مثل الخدمات العامة خاصة الكهرباء، فضلا عن السعى لإعادة توحيد مؤسسات الدولة من العسكرية إلى المالية، والبدء فى عملية المصالحة الوطنية".



وفيما يتعلق بالتنسيق مع القاهرة حول الأزمة الليبية، أكد فيرارا وجود "حوار مكثف مع مصر على مستوى كبار المسئولين بشأن الملف الليبى، كما هو الحال مع الدول العربية الأخرى على المستوى متعدد الأطراف والثنائى"، مضيفا أن "روما تعتبر استقرار ليبيا وترسيخها المؤسسى على رأس الأولويات".



وتابع المبعوث الإيطالى الخاص إلى ليبيا أن بلاده "تحافظ أيضًا على اهتمام الاتحاد الأوروبى بليبيا سواء من خلال مؤسسات الاتحاد فى بروكسل أو فى العواصم الرئيسية، كما يتم التشاور كثيرا مع الأعضاء الدائمين فى مجلس الأمن". (أنسامد).



