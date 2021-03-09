ليبيا:بحث تحضيرات المؤتمر الدولي المغاربي الأول للتنمية

(أنسامد) - مارس 9 - روما - التقى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط " مصطفى صنع الله " اليوم الاثنين مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة " مختار عبد الدائم " وذلك في إطار الاستعداد للمشاركة في المؤتمر الدولي المغاربي الأول لمستجدات التنمية المستدامة الذي سيقام في الفترة من 12 إلى 14 مارس 2021م في تونس .



وذكرت المؤسسة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع " فيسبوك " أن اللقاء الذي عقد بمقرها بطرابلس وحضره أعضاء الفريق المشكل من إدارة التنمية بالمؤسسة " محمد الجهاني " و " ابراهيم خليفة " استعراض ورقة العمل وملخص عن مفهوم التنمية المستدامة واهدافها وتقديم عرض مناشط إدارة التنمية المستدامة والاعمال والمشاريع والبرامج التنموية التي تم تنفيذها في منطقة الهلال النفطي .



كما شمل العرض دور إدارة التنمية المستدامة في استقرار الانتاج وفي فتح جسور الترابط والشراكة بين المؤسسة الوطنية للنفط والمجتمعات المحلية .



وقال " صنع الله " خلال اللقاء إن ادارة التنمية المستدامة بالمؤسسة تلعب دوراً كبيرا في التقريب بين المجتمعات المحلية والمؤسسة الوطنية للنفط كما اعطت بعداً وطنياً ساهمت من خلالها بشكل كبير في استقرار الانتاج وخلق تؤامة بين الجانبين.



كما اشاد " صنع الله " في ختام اللقاء بالعرض القيم المقدم من إدارة التنمية المستدامة متمنياً لهم المزيد من النجاح والتوفيق.



(أنسامد).



