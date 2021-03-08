مجلس النواب الليبي يجتمع في سرت لبحث منح الثقة للحكومة

(أنسامد) - مارس 8 - روما - يعقد مجلس النواب الليبي اجتماعه اليوم في سرت لبحث منح الثقة للحكومة الليبية الجديدة .



من ناحيته أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، أهمية عقد جلسة مجلس النواب اليوم .



وقال "كوبيش" في بيان نشرته البعثة الأممية إن الجلسة تهدف لإجراء مناقشات مستفيضة والنظر في منح الثقة لتشكيلة الحكومة التي اقترحها رئيس الوزراء المكلف، عبد الحميد الدبيبة، هي خطوة مهمة أخرى نحو استعادة وحدة وشرعية المؤسسات والسلطات الليبية بما يحقق وحدة البلاد وسيادتها واستقرارها.



ودعا "كوبيش " إلى "عدم عرقلة هذه الجهود تحت أية ذريعة، بما في ذلك تناقل أخبار مزيفة مثل الرسالة النصية المتداولة اليوم حول التحقيقات التي تجريها الأمم المتحدة بشأن مزاعم الرشوة".



(أنسامد).



