لجنة(5+5):سرت جاهزةلجلسة النواب لمنح الثقة للحكومة الجديدة

(أنسامد) - مارس 1 - روما - .أكدت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، الأحد، جاهزية مدينة سرت لاستضافة اجتماع مجلس النواب لعقد الجلسة الخاصة بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد دبيبة.



وقالت اللجنة في بيان لها تناقلته وسائل الاعلام ( إنه بالإشارة الى دعوة رئيس مجلس النواب لانعقاد جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية في مدينة سرت، مطالبًا اللجنة بتوضيح الموقف بشأن إمكانية تأمين الجلسة ، فإنه للظرف العصيب الذي تمر به بلادنا في هذه الايام التاريخية الفارقة ، ولسعينا الدؤوب الى ابعاد شبح الحرب والمحافظة على وحدة ترابها وتوحيد مؤسساتها ولأهمية اعطاء الثقة لحكومة الوحدة الوطنية ، وبعد التشاور والتواصل بين أعضائها تم التأكيد من قبل كافة اعضاء اللجنة العسكرية المشتركة أن مكان الاجتماع مدينة سرت جاهز وآمن لانعقاد جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية طيلة الفترة من بدايتها إلى انتهائها . (أنسامد).



