عقيلة يدعو مجلس النواب إلى الانعقاد في سرت 8 مارس

(أنسامد) - فبراير 27 - روما - دعا رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، مجلس النواب في مدينة سرت يوم الإثنين 8 مارس المقبل، في حال أكدت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» تأمين الجلسة، وذلك «لمناقشة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية».



وقال عقيلة، في بيان اليوم الجمعة، إنه حال تعذر ذلك «يكون مكان انعقاد الجلسة المقر الموقت لمجلس النواب في مدينة طبرق في ذات الزمان المُحدد، وعلى لجنة (5+5) الرد بشكل رسمي على مجلس النواب بوقت كاف قبل المُوعد المحدد لانعقاد الجلسة».



وأضاف البيان أن هذه الدعوة جاءت «بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري والمادتين رقم 13 الفقرة (04)، ورقم 179 من القانون رقم 04 لسنة 2014، بشأن النظام الداخلي لمجلس النواب، وبناء على ما عرضه رئيس حكومة الوحدة (عبدالحميد دبيبة) من تصور لهيكلة تشكيلة الحكومة». (أنسامد).



