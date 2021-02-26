مجموعة العشرين: دعم التعافي واللقاحات على جدول الأعمال

(أنسامد) - فبراير 26 - روما - تحمل مجموعة العشرين مع الرئاسة الإيطالية إشارة إلى العودة إلى نظام التعددية، بعد سنوات إدارة ترامب التي كانت تحمل شعار"أمريكا أولاً".



يأتي اجتماع مجموعة العشرين مع انفتاح واشنطن على التعاون العالمي بدءًا من التحفيز المالي للانتعاش الاقتصادي، مرورا بحملات التطعيم حتى في البلدان الأقل نمواً ، وحتى فرض الضرائب على الشركات الرقمية العملاقة، مع الالتزام بتوقيع اتفاقية بحلول منتصف عام 2021.



هذه هي الخطوط التي يتضمنها جدول أعمال مجموعة العشرين خلال اجتماع وزراء المالية والمحافظين اليوم، وفقًا لمصادر مطلعة على الملفات المالية لمجموعة العشرين برئاسة إيطاليا. (أنسامد).



