ايطاليا : ارتفاع مؤشر سعر المستهلك في يناير

(أنسامد) - فبراير 19 - روما - قال المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) إن مؤشر سعر المستهلك ارتفع بنسبة 0.7% في شهر يناير الماضي على أساس شهري وبنسبة 0.4% على أساس سنوي بعد تراجهه 0.2% في شهر ديسمبر.



وأضاف المعهد الوطني للإحصاء في بيان له أن هذه البيانات نهائية، منوهة أن التقديرات الأولية كانت تشير لارتفاع بنسبة 0.2%.



تعود الزيادة الدورية في المؤشر العام بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار الطاقة. بعد 8 أشهر من التغيرات السلبية في أسعار المستهلك على أساس سنوي، يؤكد المعهد الوطني للإحصاء أن معدل التضخم اصبح إيجابيا. (أنسامد).



