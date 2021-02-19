ايطاليا : ارتفاع مؤشر سعر المستهلك في يناير

(أنسامد) - فبراير 19 - روما - قال المعهد الوطني الإيطالي
للإحصاء (إستات) إن مؤشر سعر المستهلك ارتفع بنسبة 0.7% في شهر
يناير الماضي على أساس شهري وبنسبة 0.4% على أساس سنوي بعد تراجهه
0.2% في شهر ديسمبر.
وأضاف المعهد الوطني للإحصاء في بيان له أن هذه البيانات نهائية،
منوهة أن التقديرات الأولية كانت تشير لارتفاع بنسبة 0.2%.
تعود الزيادة الدورية في المؤشر العام بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار
الطاقة. بعد 8 أشهر من التغيرات السلبية في أسعار المستهلك على
أساس سنوي، يؤكد المعهد الوطني للإحصاء أن معدل التضخم اصبح
إيجابيا. (أنسامد).