مصر وإسبانيا تنفذان تدريبا بحريا في البحر الأحمر

(أنسامد) - فبراير 14 - روما - نفذت القوات البحرية المصـرية والإسبانية اليوم / الأحد / تدريبا بحريا عابرا بقاعدة "برنيس" البحرية في نطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر، في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة، بهدف الارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الصديقة.



واشترك في التدريب الفرقاطة المصـرية "شرم الشيخ"، ولنش الصواريخ "18 يونيو"، مع سفينة الإبرار الإسبانية "ESPS CASTILLA LPD"، وفقا لصفحة المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية.



وتضمن التدريب العديد من الأنشطة التدريبية المختلفة ذات الطابع الاحترافي، منها تمرين الإمداد بالبحر، وتشكيلات الإبحار المختلفة.



كما تم التدرب على تمارين المواصلات الإشارية، بالإضافة إلى تمارين تبادل "الهل" على أسطح الوحدات البحرية. (أنسامد).



