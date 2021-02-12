الحريري: لا تقدم في تشكيل الحكومة اللبنانية

(أنسامد) - فبراير 12 - روما - قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، عقب لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون، إنه لا تقدم في تشكيل الحكومة، مشيرا إلى أن كل فريق يتحمل مسؤولية مواقفه منذ اليوم.



وكتب الحريري في صفحته بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي : تشاورتُ مع رئيس الجمهورية وسأكمل التشاور ولا تقدّم في تشكيل الحكومة، ولكن شرحتُ له الفرصة الذهبيّة التي نحن فيها وكلّ فريق يتحمّل مسؤوليّة مواقفه منذ اليوم.



وأضاف :موقفي ثابت وواضح، هو حكومة من 18 وزيراً جميعهم اختصاصين وهذا ما لن يتغير لدي.



وتابع الحريري : خلال زيارتي إلى فرنسا لمستُ حماساً لتشكيل الحكومة اللبنانية، والمشكلة تكمن في تأليف حكومة مكوّنة من اختصاصيين ولذلك لا يمكن القيام بأيّ مهمّة إصلاحيّة. (أنسامد).



