حرس حدود جنوة يعتقل تونسيا هاربا من العدالة

(أنسامد) - فبراير 10 - روما - القت الشرطة الحدود الايطالية في جنوة القبض علي مواطن تونسي مطلوب منذ 7 سنوات من قبل سلطات بلاده ، والذي تم تمديد طلب اعتقاله في الأشهر الأخيرة دوليًا عبر دائرة الانتربول.



كان الرجل ، البالغ من العمر 38 عامًا والمقيم في نيس بفرنسا ، مطلوبًا من قبل الشرطة في جميع أنحاء العالم لأنه ، مع بعض المتواطئين معه ، اتهموا بالاتجار الدولي في الأسلحة والمخدرات ، فيما يتعلق باختطاف في ميناء تونس ، عندما تم العثور على عشرات البنادق واسلحة اخري مخبأة في شاحنة ، وكذلك المخدرات ، التي اشتبه المحققون أنها كانت مخصصة لأنشطة إجرامية ذات صلة محتملة بالتطرف.



نجح أعوان فرقة التحقيق التابعة لشرطة حرس الحدود في جنوة في الحصول على أنباء تفيد بأن المطلوب كان على وشك العودة من تونس على متن سفينة تابعة للشركة الوطنية. ثم بدأوا في التحقق من حجوزات العبارات المختلفة التي تربط تونس بجنوة كل يوم ، حتى صعدوا إلى السفينة التي رست للتو في الميناء.



بعد التعرف على سيارته ، انتظروا اقترابه منها والقوا القبض عليه وريثما يتم تسليمه ، لا يزال الرجل مسجونًا في سجن مراسي في جنوة.



(أنسامد).



