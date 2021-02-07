ليبيا :نورلاند يهنئ الدبيبة ويدعو لتشكيل حكومة تكنوقراط

(أنسامد) - فبراير 7 - روما - هنأ السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، اليوم / الاحد / رئيس الوزراء المنتخب عبد الحميد الدبيبة على نتائج ملتقى الحوار السياسي الليبي.



وشجع السفير نورلاند رئيس الوزراء المنتخب على تحديد فريق حكومي مصغّر وكفء وتكنوقراطي يمكنه أن يحظى بسرعة بثقة مجلس النواب وفقًا لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي، حسب بيان صادر عن السفارة الامريكية في ليبيا.



كما دعا نورلاند إلى البدء في العمل على تلبية الاحتياجات الملحة لليبيين في جميع أنحاء البلاد التي تتعلق بقضايا ملحّة مثل الكهرباء، والاستجابة لجائحة فيروس كورونا، والتحضير للانتخابات في ديسمبر.



وأعرب السفير الأمريكي عن أمنياته بنجاح السلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة خلال هذه الفترة الانتقالية المحورية، مؤكدا استعداد بلاده لمساعدة ليبيا في سعيها لتحقيق مستقبل مستقر ومزدهر وديمقراطي.



(أنسامد).



