سفيرا أمريكا والدنمارك بليبيا يبحثان جهود دعم الانتخابات

(أنسامد) - فبراير 3 - روما - بحث السفير الأمريكي لدى ليبيا " ريتشارد نورلاند " اليوم الثلاثاء، مع سفيرة الدنمارك لدى ليبيا، " جولي بروزان يورجنسن " ، التعاون الجاري في ليبيا بما في ذلك دعم الانتخابات البلدية واللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية.



وقالت السفارة الأمريكية في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك " إن السفيرين تناولا خلال اللقاء الجهود المبذولة لدعم الانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في الــ 24 ديسمبر 2021.



وأضافت السفارة في بيانها أن السفير " نورلاند " أعرب عن شكره للدنمارك على مساهمتها الكبيرة البالغة 800 ألف دولار أمريكي كجزء من الاتفاق الثنائي بين البلدين لدعم الانتخابات المحلية في ليبيا بالإضافة إلى مساهمة قدرها مليون دولار قدمتها الدنمارك في عام 2018.



ووصف السفير الأمريكي " ريتشارد نورلاند " جهود الدنمارك بأنها مثال ممتاز على دعم المجتمع الدولي للعملية السياسية في ليبيا.



(أنسامد).



