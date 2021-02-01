البعثة الاممية: انطلاق ملتقى الحوار السياسي اليوم في سويسرا

(أنسامد) - فبراير 1 - روما - أعلنت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، بدء أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي، صباح اليوم الاثنين في سويسرا .



وأوضحت البعثة أنه من المقرر أن يبدأ الملتقي صباح الاثنين 1 فبراير 2021 في تمام الساعة (10:30 بالتوقيت المحلي وفق ما نشرته عبر صفحتها على موقع فيسبوك.



وقالت البعثة إن الملتقى سيبدأ بعزف النشيد الوطني الليبي ، تليه كلمة افتتاحية للممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز على أن تُبث الكلمة مباشرة عبر صفحة البعثة.



وأكدت البعثة أن انطلاق جلسات تفاعلية مع المرشحين لعضوية المجلس الرئاسي تلي الافتتاح مباشرة وسوف تبث مباشرة على الإنترنت وسوف يتم خلال هذه الجلسات طرح عدد من الأسئلة الأكثر تكراراً والتي طرحها المواطنون خلال الحوار التفاعلي مع الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة. (أنسامد).



