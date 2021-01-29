المسماري: طائرة مسيرة أجنبية انتهكت المجال الجوي الليبي أمس

(أنسامد) - يناير 29 - روما - قال اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي اليوم / الجمعة / ان طائرة مسيرة أجنبية انتهكت المجال الجوي الليبي يوم أمس الخميس.



وأوضح في بيان نشره عبر صفحته في موقع "فيس بوك" للتواصل الاجتماعي : رصدت وحدات الإنذار والاستطلاع المبكر لقوات الدفاع الجوي العربي الليبي انتهاك طائرة بدون طيار أجنبية للمجال الجوي الليبي مقابل منطقة هراوة شرق سرت 50 كم وذلك الساعة 11.00 صباحا يوم الخميس الماضي 28 يناير.



وتابع : هذه الأعمال المعادية والاستفزازية تسعى لإفشال التسوية السياسية التي تعمل عليها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والدول الصديقة والشقيقة وكذلك مخرجات اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، مضيفا : إننا نعرف تماما النوايا الخبيثة من خلف هذه الاستفزازات للقوات المسلحة من أجل دفعها لعمل مضاد ويعتبر بعد ذلك انتهاكا لوقف إطلاق النار والذي أعلنا آنفا التزامنا به".



وأضاف البيان: "عليه نؤكد التزامنا بكل ما تم التوصل إليه من وقف لإطلاق النار، وكل متطلبات العملية السياسية السلمية، كما نؤكد أن هذه الأفعال الخبيثة لن تؤثر علينا وعلى قراراتنا السابقة".



(أنسامد).



