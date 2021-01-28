البرلمان الإيطالي يعقد جلسة استماع لقائد عملية "إيريني"

(أنسامد) - يناير 28 - روما - تعقد لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في مجلسي النواب والشيوخ الإيطالي، اليوم الخميس، جلسة استماع عبر الفيديو للأدميرال فابيو أجوستيني قائد عملية "إيريني" الأوروبية لمراقبة حظر الأسلحة إلى ليبيا.



من المقرر أن يتم بث جلسة قائد عملية إيريني مباشرة عبر الإنترنت اليوم وكان الاتحاد الأوروبي اطلق مهمة إيريني لمراقبة تنفيذ حظر الأسلحة على ليبيا، في السابع من مايو العام الماضي.



وقال وزير خارجية دول الاتحاد جوزيب بوريل حينها، إن العملية "تظهر التزام الاتحاد الأوروبي بإحلال السلام في ليبيا، حتى في وقت تحارب فيه الدول الأعضاء جائحة كورونا".. (أنسامد).



