ليبيا:لجنة الحوار تستأنف اجتماعاتها في بوزنيقة

(أنسامد) - يناير 23 - روما - أعلن مصدر من لجنة الحوار، أن اللجنة تستأنف اليوم السبت اجتماعاتها في مدينة بوزنيقة بالمملكة المغربية لتشكيل لجنة فرعية لإعداد نماذج الترشح للمناصب في المرحلة الانتقالية واستقبال السير الذاتية من المرشحين وفرزها.



وأوضح المصدر في تصريح خاص لـ " ليبيا 24″ أن نتائج الاجتماعات ستعرض على مجلس النواب وما يسمى بمجلس الدولة للاعتماد النهائي والبدء في التنفيذ، على أن ينتهي هذا التنفيذ بعد الاختيار النهائي لبقية أعضاء السلطة التنفيذية في جنيف بداية فبراير المقبل.



وأفاد المصدر، بأن إقرار مخرجات اجتماعي بوزنيقة الأول والثاني بخصوص التوزيع الجغرافي للمناصب والمعايير وآليات تولي المناصب السيادية كالآتي محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام.



(أنسامد).



