ليبيا : انقاذ 36 مهاجر غير شرعي قبالة سواحل الخمس

(أنسامد) - يناير 22 - روما - أنقذ حرس السواحل الليبي فجر اليوم / الجمعة / 36 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة، شمال غرب مدينة الخمس.



وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا في صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إن حرس السواحل أنزلوا المهاجرين في قاعدة طرابلس البحرية، حيث قدمت لهم المساعدات الإنسانية والطبية.



وأضافت أنه تم تسليم المهاجرين غير الشرعيين إلى شرطة الهجرة غير الشرعية، وإحالتهم لمركز التجميع و العودة الرئيسي بطرابلس. وجددت اللجنة التأكيد على أن ليبيا ليست ميناء آمنًا لإعادة المهاجرين إليها. (أنسامد).



