ايطاليا..الشيوخ يصوت بالثقة للحكومة .

(أنسامد) - يناير 20 - روما - فاز رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي فى تصويت بالثقة على حكومته في مجلس الشيوخ مساء اليوم الثلاثاء، مما سمح له بالاحتفاظ بالسلطة، وذلك بعد انسحاب أحد الأحزاب الصغيرة الشريكة فى حكومته الائتلافية.



كان رينزي قد فرض الأزمة، الأسبوع الماضي، بعد سحب وزيرَيه من الحكومة، ما أجبر كونتي على محاولة حشد الدعم من الأحزاب الأخرى أو المنشقين عن قوى الوسط الصغيرة التابعة لرينزي. في النهاية، امتنع نواب حزب رينزي عن التصويت في المجلس ومن المتوقع أن يفعلوا الشيء نفسه في مجلس الشيوخ.



تتمثل إحدى القضايا الرئيسية وراء الأزمة السياسية في القتال حول من يمكنه السيطرة على المليارات من أموال الإغاثة من الأوبئة التي من المتوقع أن تتلقاها إيطاليا المتضررة بشدة من الاتحاد الأوروبي.



(أنسامد).



