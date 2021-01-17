ليبيا : بريطانيا ترحب بالتقدم الذي أحرزته اللجنة الاستشارية

(أنسامد) - يناير 17 - روما - رحب السفير البريطاني لدى ليبيا، نيكولاس هوبتون، بالتقدم الذي أحرزته اللجنة الاستشارية في ملتقى الحوار الوطني الليبي.



وكتب السفير البريطاني لدى ليبيا في صفحته بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي : أُرحب بالتقدم الذي أحرزته اللجنة الاستشارية في ملتقى الحوار الوطني، مؤكدا أنها خطوة مهمة نحو تشكيل حكومة وطنية مُوّحدة، للتحضير للانتخابات في ليبيا في ديسمبر القادم 2021.



كانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز قد أعلنت توصل اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي إلى اتفاق حول آلية اختيار السلطة التنفيذية الموقتة.



(أنسامد).



