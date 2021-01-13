معيتيق و دي مايو يبحثان سبل إنجاح الحوار السياسي الليبي

انسامد - 13 يناير - كانون الثاني - اجتمع نائب الرئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق" في العاصمة الإيطالية روما مع وزير الخارجية "لويجي دي مايو". وقالت إدارة الإعلام والتواصل بمجلس الوزراء، إن اللقاء الذي عقد بمقر وزارة الخارجية تناول، مستجدات الحوار السياسي الليبي والجهود المبذولة من الجانب الإيطالي لضمان نجاحه من أجل الوصول إلى انتخابات رئاسية تقود إلى استقرار البلاد.



وجرى خلال الاجتماع التأكيد على تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين ليبيا وإيطاليا في عديد المجالات لاسيما اتفاقية تنفيذ الطريق الساحلي" رأس أجدير - امساعد"، واستئناف الرحلات الجوية بين المطارات الليبية والايطالية.



ووصل نائب الرئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، الإثنين، إلى العاصمة الإيطالية روما، حيث التقى وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني، ووزيرة الداخلية الإيطالية لوشانا لامورجيزي.



وبحث معيتيق خلال لقاءاته مع المسؤولين الإيطاليين سبل تنفيذ بنود الاتفاقيات العسكرية والأمنية الموقعة بين ليبيا وإيطاليا في مجالات التدريب ورفع كفاءة منتسبي الجيش ووزارة الداخلية، وقوة مكافحة الإرهاب، وحرس الحدود البرية والبحرية.

