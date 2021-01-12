ليبيا-ايطاليا:معيتيق يبحث في روما تنفيذ الاتفاقية العسكرية

انسامد - 12 يناير - كانون الثاني - اجتمع النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أحمد امعتيق، اليوم الإثنين في روما مع وزير الدفاع الإيطالي لوينزو غويريني. وقالت إدارة الإعلام والتواصل بمجلس الوزراء، إن الاجتماع تركز حول الاتفاقية الفنية العسكرية تركز حول الاتفاقية الفنية العسكرية الموقعة بين وزارتي الدفاع الليبية والايطالية وآليات تنفيذ بنودها. وأكد النائب بالمجلس الرئاسي خلال الاجتماع أهمية تطوير العلاقات الليبية الايطالية، مشيدا بالدعم المقدم من الجانب الإيطالي في المجال العسكري.



وشدد امعيتيق على ضرورة تشكيل لجنة فنية مشتركة من أجل خلق توأمة مع الجانب الإيطالي فيما يخص الطب العسكري والاستفادة من خبرته في هذا المجال.



ووقعت ليبيا وإيطاليا اتفاقية عسكرية في 4 ديسمبر 2020 تشمل مجالات التدريب والتعليم العسكري والدعم والتطوير والصيانة والاستشارات والتعاون في مجال الهجرة غير الشرعية وأمن الحدود البرية والبحرية وعمليات التخلص من الذخائر والألغام وعمليات الإغاثة في حالات الكوارث الطبيعية.



وتتضمن الاتفاقية التي وقعها وزير الدفاع بحكومة الوفاق الوطني صلاح الدين النمروش مع نظيره الإيطالي، المشاركة في التدريبات العسكرية والمناورات المشتركة وهيكلة وتنظيم وتجهيز المؤسسات العسكرية والأمنية.



