مصر والاردن تشددان على اهمية التوصل الى حل سلمي في ليبيا

انسامد - 11 يناير - كانون الثاني - أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن وزير الخارجية المصري سامح شكري استقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي . وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ في بيان نشر عبر الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية بموقع فيسبوك أن اللقاء بين الوزيرين شهد توافقًا في الرؤى تجاه التطورات الإقليمية والدولية، خاصة في ليبيا وسوريا واليمن.



ولفتت وزارة الخارجية، إلى أن الوزيرين أكدا على ضرورة وقف التدخلات الخارجية الهدَّامة في الدول العربية، والتشديد على أهمية التوصل إلى حلول سلمية للأزمات في ليبيا وسوريا واليمن، وفق ما تقتضيه اعتبارات الأمن القومي العربي.



وذكرت الخارجية المصرية أن ذلك يأتي في إطار سلامة ووحدة الأراضي العربية، وحقن دماء أبنائها، مع التركيز على ضرورة التصدي الحاسم لخطر الإرهاب أيًا ما كان مصدره أو دوافعه.



