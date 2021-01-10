البابا فرنسيس يدعو السلطات الأمريكية إلى تحمل المسؤولية

أنسامد - 10 يناير/ كانون الثاني - دعا البابا فرنسيس بابا الفاتيكان اليوم / الأحد / السلطات الأمريكية والشعب الأمريكي إلى تحمل المسؤولية.



وقال البابا اليوم الأحد من مكتبة القصر الرسولي في الفاتيكان: أناشد سلطات الدولة وجميع السكان على الحفاظ على شعور عال بالمسؤولية من أجل تهدئة الأرواح وتعزيز المصالحة الوطنية وحماية القيم الديمقراطية المتجذرة في المجتمع الأمريكي.



وأضاف : أبعث بتحياتي القلبية لشعب الولايات المتحدة الأمريكية.



وأصلي من أجل من فقدوا أرواحهم، وهم خمسة أشخاص، مشيرا إلى أن العنف دائمًا ما يدمر الذات. لا يمكن كسب أي شيء من خلال العنف، ولكن يضيع الكثير.



