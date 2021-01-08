ايطاليا : ارتفاع دخل الأسرة في الربع الثالث العام الماضي

أنسامد - 8 يناير/ كانون الثاني - في الربع الثالث من عام 2020،
ارتفع دخل الأسر الإيطالية بنسبة 6.3% مقارنة بالربع السابق، بينما
ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 12.1%، وفقا للبيانات الصادرة عن
المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات).
وأضاف المعهد الوطني للإحصاء أن الميل للادخار بلغ 14.6%، بانخفاض
4.4 نقطة مئوية مقارنة بالربع السابق، الا أنه ارتفع 6.5 نقطة
مقارنة بالربع الثالث من عام 2019.
من ناحية أخرى، ارتفعت القوة الشرائية للأسر الايطالية بنسبة 6.6%
مقارنة بالربع السابق. في الربع الثاني من العام الماضي، انخفض دخل
الاسر بأكثر من 5% في الفترة بين أبريل ويونيو، وكذلك القوة
الشرائية، فيما تراجع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 11.7%.