ايطاليا : ارتفاع دخل الأسرة في الربع الثالث العام الماضي

أنسامد - 8 يناير/ كانون الثاني - في الربع الثالث من عام 2020، ارتفع دخل الأسر الإيطالية بنسبة 6.3% مقارنة بالربع السابق، بينما ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 12.1%، وفقا للبيانات الصادرة عن المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات).



وأضاف المعهد الوطني للإحصاء أن الميل للادخار بلغ 14.6%، بانخفاض 4.4 نقطة مئوية مقارنة بالربع السابق، الا أنه ارتفع 6.5 نقطة مقارنة بالربع الثالث من عام 2019.



من ناحية أخرى، ارتفعت القوة الشرائية للأسر الايطالية بنسبة 6.6% مقارنة بالربع السابق. في الربع الثاني من العام الماضي، انخفض دخل الاسر بأكثر من 5% في الفترة بين أبريل ويونيو، وكذلك القوة الشرائية، فيما تراجع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 11.7%.



