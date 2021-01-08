Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
أهم الأخبار
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

أهم الأخبار - جولة الصحافة
ايطاليا : ارتفاع دخل الأسرة في الربع الثالث العام الماضي
    أنسامد - 8 يناير/ كانون الثاني - في الربع الثالث من عام 2020، ارتفع دخل الأسر الإيطالية بنسبة 6.3% مقارنة بالربع السابق، بينما ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 12.1%، وفقا للبيانات الصادرة عن المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات).

    وأضاف المعهد الوطني للإحصاء أن الميل للادخار بلغ 14.6%، بانخفاض 4.4 نقطة مئوية مقارنة بالربع السابق، الا أنه ارتفع 6.5 نقطة مقارنة بالربع الثالث من عام 2019.

    من ناحية أخرى، ارتفعت القوة الشرائية للأسر الايطالية بنسبة 6.6% مقارنة بالربع السابق. في الربع الثاني من العام الماضي، انخفض دخل الاسر بأكثر من 5% في الفترة بين أبريل ويونيو، وكذلك القوة الشرائية، فيما تراجع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 11.7%.

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    اكتشاف مطعم اثري في بومبي..بقايا الطعام موجودة في الاواني

    ألبوم الصور