البعثة الأممية ترحب بانتخابات المجالس البلدية غرب ليبيا

انسامد - 7 يناير - كانون الثاني - رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الخميس، بالانتخابات البلدية الجارية حاليا في عدد من مناطق غرب البلاد. وأشادت الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة ستيفاني وليامز في بيان، بإرادة الشعب الليبي في ممارسة حقوقه الديمقراطية، مثمنة جهود اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية في إجراء الانتخابات مع التقيد التام بالتدابير الوقائية، طبقاً لتوصيات المركز الوطني لمكافحة الأمراض ومنظمة الصحة العالمية وقالت وليامز: "أشجع جميع الناخبين المسجلين، لا سيما النساء والشباب والفئات الضعيفة على المشاركة في الاقتراع، مع اتخاذ جميع التدابير الاحترازية، للمساهمة في العمليات الانتخابية السلمية والشاملة". وبدأت اليوم الخميس انتخابات المجالس البلدية 2021 في بلديتي سواني بن آدم وحي الأندلس بمنطقة طرابلس الكبرى، وكذلك في منطقة قصر خيار ومدينة زليتين.



