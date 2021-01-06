السراج: نأمل أن تنهي المصالحة الخليجية التدخلات السلبية

انسامد - 6 يناير - كانون الثاني - عبر رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، عن أمله في أن تسهم المصالحة الخليجية بفاعلية في تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا وإنهاء التدخلات السلبية وتذليل العقبات التي تعترض الجهود المبذولة لتحقيق ذلك، معتبرا إعلان العلا خطوة في الاتجاه الصحيح.



ورحب السراج في بيان له الثلاثاء، بمخرجات قمة مجلس التعاون الخليجي التي نجحت في تصفية الأجواء، وفق تعبيره، داعيا إلى أن تقود إلى لم الشمل العربي.



وأكد بيان رئيس المجلس الرئاسي، أهمية البناء على هذا الاتفاق لترسيخ الالتزام الكامل بمبادئ الاحترام المتبادل وسيادة الدول ووحدتها الوطنية والحفاظ على الاستقرار وتعزيز التعاون الاستراتيجي البناء في كامل الوطن العربي.



