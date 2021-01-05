وزير المالية القطر يفتتح فندق ريجنسي

انسامد - 5 يناير - كانون الثاني - أعلنت مصادر مطلعة بمطار القاهرة مساء الإثنين أن " على بن شريف العمادى " وزير المالية القطرى سيزور مصر عصر غد الثلاثاء كأول مسئول قطرى كبير منذ أزمة مقاطعة الرباعى العربى لقطر منتصف عام 2017 ..



يصل الوزير بصحبة وفد رفيع حيث سيفتتح فندق " سانت ريجيس" على كورنيش نيل القاهرة والمملوك لشركة الديار القطرية ثم العودة فى نفس اليوم إلى قطر ..



يذكر أن وكانت شركة الديار القطرية المالكة لفندق " سانت ريجيس" على كورنيس نيل القاهرة والذى يقع فى مكان مميز وسط العاصمة علي ضفة النيل قد حصلت على رخصة التشغيل وتجهز لافتتاح الفندق وتمكنت من استخراج التراخيص واشتراطات الحماية المدنية والتى عطلت افتتاح الفندق أكثر من 6 سنوات وبلغت استثمارات المشروع أكثر من 1,3 مليار دولار ويضم المشروع برجين بإجمالى 515 وحدة بإجمالى مساحة 9360 متراً مربعاً ..



