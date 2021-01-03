ليبيا : تأسيس اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي

أنسامد - 3 يناير/ كانون الثاني - أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز تأسيس اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، معربة عن امتنانها لأعضاء الملتقى لمشاركتهم الفعالة والبناءة.



وقالت البعثة في بيان لها إنها تلقت ما مجموعه 28 ترشيحا وتزكية من الملتقى، وأشادت بالحماس الذي أبداه أعضاء الملتقى في عملية الترشيح والتزكية.



وأضاف البيان أن البعثة قررت توسيع اللجنة الاستشارية إلى 18 عضوا من أجل "ضمان تنوع جغرافي وسياسي واسع النطاق"، إضافة إلى "ضمان مشاركة المرأة والشباب والمكونات الثقافية".



وأوضح أن ولاية اللجنة الاستشارية ستكون "محددة زمنيا بشكل صارم" وستكون "مهمتها الرئيسية مناقشة القضايا العالقة ذات الصلة باختيار السلطة التنفيذية الموحدة، وتقديم توصيات ملموسة وعملية لتقرر بشأنها الجلسة العامة للملتقى".



وشددت وليامز أن موعد الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021 يبقى "أمرا ثابتا" بالنسبة للبعثة الأممية، مؤكدة أنه "مبدأ إرشادي وهدف لا يمكن التخلي عنه".



