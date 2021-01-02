إيطاليا : 462 وفاة و22211 إصابة بفيروس كورونا

أنسامد - 2 يناير /كانون الثاني - أعلنت وزارة الصحة الإيطالية مساء يوم الجمعة، أنها سجلت 462 حالة وفاة و22211 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.



وكانت الوزارة قد أعلنت تسجيل 555 وفاة بكورونا يوم الخميس.



وبلغ إجمالي الوفيات الرسمية بكوفيد-19 منذ ظهور الوباء في إيطاليا في 21 فبراير 74621 حالة وفاة، وهو أعلى عدد في أوروبا وخامس أعلى عدد في العالم.



وقالت وزارة الصحة إن إجمالي الإصابات المسجلة في إيطاليا حتى الآن تجاوز 2 مليون و129 ألف حالة.



جدير بالذكر أن وكيلة وزارة الصحة ساندرا تزامبا الت إنه في الـ7 من يناير ستبدأ مرة أخرى بالتقسيم الطبيعي لمناطق البلاد حسب الألوان الأصفر والبرتقالي والأحمر بناء على مؤشرات الحالة الوبائية المعلنة كل أسبوع.



