الرئيس الجزائري يعود إلى بلاده بعد رحلة علاجية بألمانيا

انسامد - 30 ديسمبر - كانون الاول - عاد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مساء اليوم الثلاثاء إلى بلاده بعد رحلة علاجية في ألمانيا جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



ونقل التلفزيون الرسمي الجزائري صورا للرئيس تبون لحظة وصوله إلى مقر الرئاسة حيث كان في استقباله كبار مسؤولي الدولة ، وقال في كلمة مقتضبة إن "البعد عن الوطن صعب وتراكم المسؤوليات أصعب وأتمنى أن تكون سنة 2021 أفضل بكثير من سنة 2020 التي كانت سنة صعبة بكل ما تحملها هذه الكلمة من معان".



يشار إلى أن الرئيس تبون كان قد سافر إلى ألمانيا في 28 أكتوبر الماضي للعلاج من فيروس كورونا.



