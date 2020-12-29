ليبيا:تطويرالحقول 103 وإعادة الإنتاج من حقول امتاز

انسامد - 29 ديسمبر - كانون الاول - عٌقد امس الاثنين الاجتماع السنوي لعرض نشاط شركة الزويتينة للنفط بمقر شركة سرت لانتاج وتصنيع النفط والغاز بمرسى البريقة ، برأسة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله وبحضور أبوالقاسم شنقير وجادالله العوكلي والعماري محمد أعضاء مجلس الإدارة ومسعود موسى رئيس لجنة الملاك وصلاح ضو عضو لجنة الملاك ورئيس لجنة إدارة الشركة عبدالناصر زميط وعبدالحميد المجدوب وصلاح عيلة عضوي لجنة الإدارة ورئيس وأعضاء هيئة المراقبة والمدراء العامون ومدراء الإدارات بالمؤسسة الوطنية للنفط وتم في الاجتماع عرض لأنشطة إدارات الشركة المختلفة وما تم تحقيقه في 2020 والاعمال التي تعتزم تنفيذها والميزانيات للعام 2021 وبرامج الحفر التطويري المقترحة والتي تعتزم الشركة تنفيذها . وطالب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مسؤولي الشركة بوضع خطة عمل لتطوير حقول الشركة وخاصة الامتياز م -ن 74 ودراسة الجدوى الاقتصادية منه واستكمال تطوير حقول 103 د و 103 أ وتحقيق المستهدف موضيفا انه بالرغم من الظروف الصعبة التي مر بها القطاع بصفة عامة والشركة بصفة خاصة وانتشار جائحة كورونا الا انها استطاعت من الانتهاء من حفر بئرين هذا العام 2020 والبدء في عمليات حفر بئر آخر. ووفقا للمكتب الاعلامى للمؤسسة ,اكد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة على أن شركة الزويتينة من اعرق الشركات النفطية وتقوم بدورا كبيرا في صناعة النفط في ليبيا وتقدم خدمات للشركات المجاورة في مناطق عملياتها،وضخ دماء شابة متميزة لزيادة الإنتاج ، مؤكدين على أهمية التقييد بمعايير الصحة والسلامة والبيئة واتباع القواعد الأساسية لحماية العاملين وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا والاهتمام بتوفير بيئة عمل مناسبة للعاملين بالحقول والمواني النفطية .



