إعادة فتح السفارة المصرية بطرابلس في أقرب وقت ممكن

انسامد - 28 ديسمبر - كانون الاول ـ التقى وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة بالوفد المصري الذي وصل اليوم الاحد إلى طرابلس في زيارة هي الأولى لليبيا منذ سنوات. وذكرت وزارة الخارجية عبر صفحتها الالكترونية إن اللقاء جري بحضور مدراء الإدارتين العربية والتعاون الدولي بالوزارة واستعراض كافة مجالات التعاون بين البلدين والاتفاق على تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات والدفع بها إلى آفاق أرحب خدمة لمصلحة البلدين.



وأضافت الوزارة أن الوفد المصري وعد خلال اللقاء بإعادة فتح السفارة المصرية والعودة للعمل من داخل طرابلس في أقرب وقت ممكن ، مشيرة إلى أن وزير الخارجية قدم عدة خيارات الوفد المصري للاستئناف عمل السفارة مرة أخرى من العاصمة.



كما اتفق الجانبان على تذليل كافة العقبات لضمان خلق الظروف المناسبة لتواصل الشعبين الشقيقين خاصة فيما يتعلق باستئناف الرحلات الجوية من ليبيا لمطار القاهرة وبرمجة سلسلة من الاجتماعات بين الخبراء والمختصين في البلدين لتحقيق هذه الأهداف بحسب الوزارة.



