إيطاليا تبدأ حملة التطعيم ضد فيروس كورونا

أنسامد - 27 ديسمبر/ كانون الأول - أعلنت إيطاليا اليوم / الأحد / انطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في كافة انحاء البلاد، حيث تعتبر ايطاليا من أكثر دول العالم تأثرا بوباء كورونا وأكثر دول الاتحاد الأوروبي تضررا من الوباء مع حصيلة وفيات بلغت أكثر من 71 الف حالة وفاة.



وكتب رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في صفحته بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي : إيطاليا تنهض اليوم. إنه يوم اللقاح. هذا التاريخ سوف يعيش معنا للأبد.



وأضاف أن حملة التطعيم تبدأ بالعاملين في مجال الرعاية الصحية والفئات الأكثر هشاشة، ومن ثم سيتم توسيع دائرة التطعيمات لتشمل جميع السكان للقضاء على الفيروس بشكل نهائي.



