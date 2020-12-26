بابا الفاتيكان يدعو إلى إرساء المصالحة بليبيا

أنسامد - 26 ديسمبر / كانون الأول - دعا بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، في رسالته لمناسبة عيد الميلاد الجمعة، إلى السلام والمصالحة في ليبيا، وذلك في عرضه التقليدي للنزاعات في العالم.



وأعرب البابا في خطاب ألقاه يوم عيد الميلاد من منصة في قاعة الفاتيكان وبثه على شبكة الإنترنت لأول مرة بسبب وباء «كورونا»، عن أمله في أن يفضي عيد الميلاد إلى «تخفيف التوترات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشرق البحر الأبيض المتوسط»، داعيا إلى إرساء السلام في ليبيا في إطار المفاوضات الجارية.



ضاف، وفقما نقل موقع «الفاتيكان» الرسمي: «لنوجه نظرنا إلى عديد الأطفال في جميع أنحاء العالم، ولاسيما في سورية والعراق واليمن، مازالوا يدفعون ثمن الحرب الباهظ». وتابع: «فلتهز وجوههم ضمائر الرجال ذوي الإرادة الصالحة لكي تتم معالجة أسباب النزاعات، ونعمل بشجاعة من أجل بناء مستقبل سلام».



