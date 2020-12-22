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القاهرة: وصول وفد شيوخ القبائل الليبية لبحث آخر التطورات
    انسامد - 22 ديسمبر - كانون الاول - وصل إلى القاهرة صباح اليوم الثلاثاء وفد شيوخ وأعيان القبائل الليبية قادما بطائرة خاصة من بنى غازى فى زيارة لمصر تستغرق ثلاثة أيام يبحث خلالها دعم التعاون بين مصر وليبيا وآخر التطورات على الساحة الليبية ..

    صرحت مصادر مطلعة شاركت فى استقبال الوفد الليبى :" يضم الوفد 57 من شيوخ وأعيان القبائل الليبية حيث سيلتقى خلال زيارته مع عدد من كبار المسئولين والشخصيات ومتابعة الملفات التى تم بحثها وفد شيوخ وأعيان القبائل الليبية خلال زيارتهم الأخيرة لمصر فى منتصف يوليو الماضى حيث إلتقى الوفد مع الرئيس " عبد الفتاح السيسى " وكبار المسئولين المصريين بمايؤكد حرص مصر على دعم الشعب الليبى وتحقيق آماله وسلامة ووحدة واستقرار الأراضى الليبية ..

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