وزير الصحة البريطاني : قيود مكافحة كورونا قد تستمر لأشهر

أنسامد - 20 ديسمبر/ كانون الأول - صرح وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أن القيود الجديدة التي فرضتها بريطانيا لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد مع إغلاق لندن وأجزاء من إنجلترا قد تستمر شهور.



وأضاف في حوار مع قناة "سكاي نيوز" اليوم الأحد أن تشديد القيود في العاصمة لندن وجنوب شرقي إنجلترا حتى الدرجة الرابعة قبيل عيد الميلاد جاء بسبب خروح تفشي السلالة الجديدة عن السيطرة. وتابع هانكوك : سيكون من الصعب للغاية السيطرة على تفشي السلالة الجديدة ما لم يتم توزيع اللقاح ضد كورونا على نطاق واسع في البلاد، مؤكدا على ضرورة أن يتخذ جميع المواطنين في المناطق التي فرضت فيها الإجراءات المشددة إجراءات وقائية كأنهم مصابون بالوباء.



