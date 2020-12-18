المنظمة الدولية للهجرة : أكثر من ثلاثة آلاف وفاة هذا العام

أنسامد - 18 ديسمبر/ كانون الأول - قالت المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 3100 شخص لقوا حتفهم في عام 2020 أثناء محاولات الهجرة غير الشرعية في العالم، على الرغم من قيود السفر التي فرضها وباء فيروس كورونا المستجد.



وأضافت المنظمة : حتى يوم أمس، سجل مشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة 3174 حالة وفاة على طول طرق الهجرة حول العالم هذا العام، مقارنة بـ 5327 في عام 2019.



وتابعت : إن الانخفاض في عدد الوفيات التي يتم تسجيلها على طول طرق الهجرة الخطرة "ليس بالضرورة مؤشرًا على أن عدد الأرواح المفقودة قد انخفض حقًا في عام 2020، لأن كوفيد-19 يعرقل أيضًا قدرتنا على جمع البيانات عن الوفيات أثناء الهجرة وتتبع طرق محددة.



وأوضحت أنه حتى الآن في عام 2020، لقي 1773 مهاجرا على الأقل حتفهم في طريقهم إلى أوروبا هذا العام، مما يشكل غالبية الضحايا المسجلين في العالم، مشيرة إلى وفاة ما لا يقل عن 593 شخصا كانوا في طريقهم إلى جزر الكناري حتى الآن، بزيادة عن عام 2019، الذي سجل وفاة 210 أشخاص، وعام 2018 الذي توفى فيه 45 شخصا.



