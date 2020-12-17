وصول 13 مهاجراً غير شرعي إلى ساحل لامبيدوزا جنوب ايطاليا.

انسامد - 17 ديسمبر - كانون الاول - أكدت مصادر أمنية إيطالية رسوّ قارب مهاجرين آخر على سواحل جزيرة لامبيدوزا الصقلية الأربعاء بعد القوارب الثلاثة التي وصلت الى الجزيرة أمس وعلى متنها 300 مهاجر غير شرعي، من بينهم كثير من النساء والأطفال القُصَّر غير المصحوبين بذويهم". وذكرت المصادر أن "هذا الرسوّ الجديد يأتي بعد "تمكن 13 تونسيًا آخرين، من الوصول مباشرة الى رصيف كالا بيزانا، شرق لامبيدوزا. وأضافت المصادر ذاتها، أن "المهاجرين تم نقلهم إلى النقطة الساخنة في منطقة إمبرياكولا"، التي "تجاوز العدد الإجمالي لضيوفها الـ 350 شخصاً بعد وصول آخر الوافدين". واختتمت مشيرة الى أنه "في غضون ذلك، وصلت سفينتا الحجر الصحي (أتزورّا) و(رابسودي) إلى أكبر جزر الأرخبيل الصقلي".



