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مجلس الأمن يوافق على تعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا.
    انسامد - 16 ديسمبر - كانون الاول - قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن الدولي وافق على اقتراح للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس يقضي بتعيين البلغاري " نيكولاي ملادينوف" مبعوثا خاصا للأمم المتحدة إلى ليبيا. وسيخلف " ملادينوف" في هذا المنصب" غسان سلامة "، الذي تنحى عن منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا في مارس بسبب الإجهاد . وشدد أعضاء مجلس الأمن، في بيان ، على أهمية وجود آلية موثوقة وفعالة لرصد وقف إطلاق النار بقيادة ليبية ، معربين عن تطلعهم إلى تقرير شامل من الأمين العام عن مقترحات الرصد الفعال لوقف إطلاق النار تحت رعاية الأمم المتحدة. وجدد أعضاء المجلس في بيانهم دعوتهم إلى انسحاب جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا.

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