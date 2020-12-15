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غوتيريش يقترح مبعوثا جديدا لليبيا

    انسامد - 15 ديسمبر - كانون الاول - اقترح "أنطونيو غوتيريش" الأمين العام للأمم المتحدة البلغاري "نيكولاي ملادينوف" مبعوثا جديدا لليبيا خلفا لغسان سلامة .

    ونقلا عن مصادر دبلوسية أنه في حال لم تكن هناك اعتراضات من أي من الدول الأعضاء في مجلس الأمن وعددها 15 دولة، بحلول مساء اليوم الثلاثاء ، فسيتم إقرار تعيينه وإنهاء شهور من المشاحنات التي تسبب فيها ضغط الولايات المتحدة لتقسيم دور المنظمة الدولية في ليبيا إلى مبعوث يدير البعثة السياسية للأمم المتحدة، وآخر يركز على الوساطة في الصراع.

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