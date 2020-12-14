ليبيا:معمل غاز الراقوبة النفطي يبدأ العمل من جديد

انسامد - 14 ديسمبر - كانون الاول - تمكنت منسقية معمل الغاز بحقل الراقوبة النفطي اليوم الأحد من إعادة تشغيل معمل الغاز الذي توقف منذ مايقرب من عشرة أشهر. وقالت شركة سرت لانتاج وتصنيع النفط والغاز في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع " فيسبوك " إن تشغيل المعمل سيسهم في إنتاج حوالي 10 ملايين قدم مكعب من الغاز الطبيعي وحوالي 1500 برميل من المكثفات الغاز وإمداد محطة كهرباء الحقل بالغاز وتزويد ضاغطات الرفع بالغاز المجفف الذي سيساهم في تحسين أداء شبكة الرفع بالغاز بالحقل واستقرار انتاج النفط الخام. وقد صاحب تشغيل المعمل اليوم ظروف جوية صعبة وانعدام للرؤية ولكنها لم تكن تشكل عائقا أمام عزيمة المخلصين من مختلف الإدارات بالحقل. هذا وتقدم منسق الحقل " صالح الفيتوري " بالشكر الجزيل لكل مخلص كان وراء هذا النجاح وخص بذلك قسم الصيانة الذين بذلوا جهدا كبيرا تكلل بالنجاح.



