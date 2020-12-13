ألمانيا : ميركل تعلن تشديد قيود كورونا

أنسامد - 13 ديسمبر/ كانون الأول - قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن إجراءات الإغلاق الحالية فشلت في الحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنه سيتم تشديد الإجراءات حتى 10 يناير القادم.



وقالت ميركل في مؤتمر صحفي إن تجارة التجزئة ستتوقف من 16 ديسمبر إلى 10 يناير القادم، مشيرة إلى أن الإجراءات التي تم إقرارها في 2 نوفمبر لم تعمل بشكل كاف.



وتابعت : نشهد مرة أخرى زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا وارتفاعا هائلاً للعدوى. هناك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة، منوهة أن الهدف هو الوصول مرة أخرى إلى 50 حالة جديدة لكل 100 ألف نسمة في سبعة أيام.



