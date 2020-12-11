ايطاليا: رينزي يهدد باسقاط الحكومة

أنسامد - 11 ديسمبر/ كانون الأول - هدد ماتيو رينزي رئيس الوزراء الإيطالي السابق وزعيم حزب (ايطاليا حية) باسقاط حكومة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي بسحب دعم الحزب له في حالة اصرار كونتي على العمل بصلاحيات كاملة لادارة موارد صندوق التعافي الاوروبي.



ودعا رينزي في مقابلة مع صحيفة (البايس) الاسبانية كونتي للتخلي عن فكرة تشكيل فريق عمل بشأن استخدام الأموال التي ستحصل عليها إيطاليا من صندوق التعافي الأوروبي بحجة وجود خطر من تهميش البرلمان.



وقال رينزي : إذا أراد كونتي صلاحيات كاملة كما طلب سالفيني، فأنا أقول لا، في إشارة إلى زعيم حزب الرابطة ووزير الداخلية السابق ماتيو سالفيني.



وبسؤاله عما إذا كان على استعداد لسحب الدعم من الحكومة إذا لم يغير كونتي موقفه، أجاب رينزي : نعم لأنها ليست مسألة مناصب عرضوها علي، فآلية النقاش حول القواعد المؤسسية لا يمكن تعويضها بصفقة صغيرة.



