ليبيا:مجلس النواب يقرر العودة الى غدامس في 22 ديسمبر

انسامد - 9 ديسمبر - كانون الاول - عقد مجلس النواب الليبي جلسة مكتملة النصاب في مدينة غدامس بحضور 127 نائبا وقرر في ختامها العودة للمدينة لعقد جلسة بتاريخ 22 من ديسمبر الجاري .



وأصدر المجلس في ختام الجلسة بيانا أشار فيه إلى انه قد ناقش أهم القضايا التي تعيق إعادة توحيد المجلس ،وقرر منح فرصة أخرى لالتحاق باقي النواب، ولِمد وبناء جسور الثقة بين الأعضاء.



واتفق الأعضاء وفق البيان على عقد الجلسة الرسمية القادمة في مدينة غدامس بعد أسبوعين في 21 و 22 من الشهر الجاري برئاسة اكبر الأعضاء سنا وأصغرهم مقررا .



وسيتم في الجلسة الأولى الاثنين 21 ديسمبر إعادة انتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب، وإقرار الدورة البرلمانية للمجلس بواقع 6 أشهر لكل دورة، وتعديل اللائحة وفق ذلك.



وفي الجلسة الثانية سيتم إعادة انتخاب اللجان البرلمانية، وتشكيل اللجان الفنية المؤقتة، وصنع السياسات، والتواصل على المناصب السيادية، ومناقشة التعديلات المقترحة على اللائحة، بالاضافة الى ماسيستجد من اعمال .



وال..



