صنع الله يبحث مع سفير بريطانيا لدى ليبيا توسيع قاعدة الشراكة

انسامد - 8 ديسمبر - كانون الاول - بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط " مصطفى صنع الله " اليوم الاثنين مع السفير البريطاني لدى ليبيا " نيكولاس هوبتون " والوفد المرافق له عودة الشركات البريطانية للعمل في ليبيا وتوسيع قاعدة الشراكة لصالح البلدين في قطاع النفط. وبين المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط أن السفير البريطاني هنأ خلال اللقاء الذي عقد بمقر المؤسسة في العاصمة طرابلس " صنع الله " بالوصول إلى معدلات الإنتاج ما قبل الإغلاقات وفي وقت قياسي رغم شحّ الميزانيات، مشيداً بموقف مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في تسيير أعمال القطاع رغم التحديات التي واجهتها الصناعة النفطية الليبية طيلة الأعوام الماضية. من جانبه أشاد " صنع الله " بمواقف بريطانيا الداعمة لمبادئ المؤسسة الوطنية للنفط طيلة السنوات السابقة، كما اكد على استمرار تمسّك المؤسسة بالثوابت الوطنية والاخلاقية في الحفاظ على الثروة النفطية في البلاد، من خلال تطبيق مبدأ الشفافية وثمن كل الخطوات المقدّمة للمؤسسة وشركاتها في تسهيل إجراءات حصول عاملي قطاع النفط على التأشيرة ، وهو ما سيسهّل ويمهد الطريق للمؤسسة لتنفيذ خططها المستقبلية لتدريب وتطوير مستخدمي قطاع النفط، الذين يمثلون العمود الفقري له، وعصب العملية الإنتاجية، ورأس المال الحقيقي للمؤسسة الوطنية للنفط.



